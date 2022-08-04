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Konya'da eşinin kayıp olduğunu söyledi korkunç gerçek ortaya çıktı

Konya'da eşinin kayıp olduğunu söyledi korkunç gerçek ortaya çıktı

KONYA'da bir koca, evinin yakınlarındaki bir iş yerine gidip eşinin kaybolduğunu söyleyerek güvenlik kameralarına bakmak istedi. Adamın hareketlerinden şüphelenen iş yeri sahibi jandarmaya haber verince kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Eve giren ekipler kadının göğsünden vurulmuş halde cansız bedeniyle karşılaştı.

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Olay, dün 16.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram S., tarlaya çalışmak için traktörüyle giden Bayram S., tarladan döndüğü sırada evine yakın olan bir iş yerine giderek, "eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim? diye sordu. İş yeri müdürünün jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söylemesi üzerine Bayram S., iş yerinden ayrıldı.

Bodrum kattan cesedi çıktı
Bayram S.'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri müdürü jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Bayram S.'nin evine giden jandarma ekipleri, evin bodrum katında Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Göğsünden vurulmuş
Yapılan incelemede tabancayla göğsünden vurulan Fadim Süner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Bayram S., cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı.

Şüpheli Bayram S., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bodrumdaki cenaze ise otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Bayram S.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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