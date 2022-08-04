En çok satılan bebek biberonu Nuk'ta kurşun skandalı! Geri çağrıldı

Bebek biberonu markası Nuk'ta kurşun miktarının. çok çıkması üzerine ürünler geri çağrıldı. Amazon'un en çok satılan markalarından olan Nuk'un bu ürünü 4 yıl boyunca satılmış!

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ABD'deki bir tüketici kurumu, Nuk markası tarafından üretilen bazı biberonların yüksek oranda kurşun içerdiğini tespit etti. Bunun üzerine markaya ait biberonlar geri çağrıldı.

Geçtiğimiz hafta ABD'deki Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), Amazon'un en çok satılan biberon markaları arasında yer alan Nuk'un biberonlarındaki kurşun miktarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, biberon şişelerinin dışındaki işaretler, federal sınırın üzerinde seviyelerde kurşun içerdiği tespit edildi.

Komisyon, "Zehirli bir madde olan kurşun, küçük çocuklar tarafından yutulmazı durumunda olumsuz sağlık sorunlarına neden olabilir" uyarısında bulundu.

Söz konusu biberonların 100 biriminin ABD'de, 77'sinin ise Kanada'da satın alındığını kaydeden komisyon, tehlikeli oranda kurşun içeren biberonların Ocak 2018 ile Mayıs 2022 arasındaki dört yıl boyunca satıldığını belirtti. Ürün tüketicilere yaklaşık 20 ABD dolarına satıldı.

Ürünün geri çağrılmasına karar verildiğini belirten ve tüketicilerin derhal üreticiyle temasa geçmesi çağrısında bulunan komisyon, "0-6 aylık bebekler için üretilen 240 mL'lik cam biberonlarda lateks emzik bulunur. Şişenin dışında NUK markası beyaz harflerle, kademeli hacim ölçeği beyaz işaretlerley yer alırken, diğer beyaz ve gri yıldızlar da bulunur. Bu geri çağırmaya yalnızca yukarıda açıklanan ve İngiltere pazarı için üretilen NUK markalı cam biberonlar dahildir" dedi.

Almanya merkezli Nuk şirketine ait biberonlar Türkiye'de de satılıyor.