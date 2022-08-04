BIST 2.723
DOLAR 17,96
EURO 18,33
ALTIN 1.026,03
HABER /  DÜNYA

Eşcinsel evlilik açıklaması yaptı! Zelensky: Üzerinde çalışıyoruz

Eşcinsel evlilik açıklaması yaptı! Zelensky: Üzerinde çalışıyoruz

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodamir Zelensky, ülkesinde eşcinsel evliliğin yasallaşması için imza kampanyası başlatılmasının ardından konuştu. Zelensky, 'Eşcinsel çiftlere resmi sivil birliktelik imkânı verilmesi için çeşitli yasal seçenekler üzerinde çalışıyoruz' dedi.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, eşcinsel evliliğin yasallaştırılması hakkında toplanan imzalara olumlu yaklaştı.

CNN'in aktardığı habere göre, Zelensky yaptığı açıklamada, Ukrayna’da savaş devam ederken eşcinsel evliliği yasallaştırmanın mümkün olmadığını çünkü bunun anayasada değişiklik yapılması gerektirdiğini söyledi.

Buna ek olarak hükümetinin insan hakları ve özgürlüklerini tesis etme kapsamında eşcinsel ilişkilerin yasallaştırılmasına yönelik çözümler ürettiğini söyledi.

"Üzerinde çalışıyoruz"
Anayasada yer alan 157. Maddeye göre, Ukrayna Anayasası’nın sıkıyönetim veya OHAL esnasında değiştirilemeyeceğini söyleyen Zelensky "Bütün insanların hak ve özgürlükleri eşittir. Eşcinsel çiftlere resmi sivil birliktelik imkânı verilmesi için çeşitli yasal seçenekler üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

Ne olmuştu?: Ukrayna'da, eşcinsel evliliğin yasallaştırılmasının istendiği dilekçe için 28 binden fazla imza toplandı. Ukrayna’da eşcinsellik yasadışı olmasa da, eşcinsel evlilik ya da ilişkiler henüz kabul görmüyor. Bu durum özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürecinde orduya katılan LGBTİ+ bireyler için, eşcinsel birliktelik içerisinde olanlar partnerlerin öldüklerinde defnedilememeleri gibi problemlere neden oluyordu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kim Milyoner Olmak İster'de yanlışlıkla 50 bin TL kazandı! Olanlara kendi bile inanamadı
Foto Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de yanlışlıkla 50 bin TL kazandı! Olanlara kendi bile inanamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara YHT Garı'nda kütüphane açıldı
Ankara YHT Garı'nda kütüphane açıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti
Hollanda'da enflasyon 47 yıl sonra ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı
Hollanda'da enflasyon 47 yıl sonra ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı
İngiltere Merkez Bankası'ndan 27 yılın en yüksek faiz artışı
İngiltere Merkez Bankası'ndan 27 yılın en yüksek faiz artışı
Masterchef Onur aslen nereli sevgilisi var mı instagram detayı
Masterchef Onur aslen nereli sevgilisi var mı instagram detayı
Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: Kalmak istemeyeni tutmayız
Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: Kalmak istemeyeni tutmayız
Lösemi hastası Elif 'Süper Kahramanı' ile ilgili gerçeği öğrenince yıkıldı
Lösemi hastası Elif 'Süper Kahramanı' ile ilgili gerçeği öğrenince yıkıldı
CHP'li vekil Antmen'in Süleyman Soylu fotoğrafı olay oldu baltayı taşa vurdu
CHP'li vekil Antmen'in Süleyman Soylu fotoğrafı olay oldu baltayı taşa vurdu
12 imamlar orucu kaç gün tutulur, nasıl tutulur? 12 imamlar orucu kaçta açılır?
12 imamlar orucu kaç gün tutulur, nasıl tutulur? 12 imamlar orucu kaçta açılır?
Jahrein, CHP'nin trol ordusunu ifşa etti! Başında PKK-DHKP/C sempatizanı Alican Ayvataş var
Jahrein, CHP'nin trol ordusunu ifşa etti! Başında PKK-DHKP/C sempatizanı Alican Ayvataş var