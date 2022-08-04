Eşcinsel evlilik açıklaması yaptı! Zelensky: Üzerinde çalışıyoruz

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodamir Zelensky, ülkesinde eşcinsel evliliğin yasallaşması için imza kampanyası başlatılmasının ardından konuştu. Zelensky, 'Eşcinsel çiftlere resmi sivil birliktelik imkânı verilmesi için çeşitli yasal seçenekler üzerinde çalışıyoruz' dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, eşcinsel evliliğin yasallaştırılması hakkında toplanan imzalara olumlu yaklaştı.

CNN'in aktardığı habere göre, Zelensky yaptığı açıklamada, Ukrayna’da savaş devam ederken eşcinsel evliliği yasallaştırmanın mümkün olmadığını çünkü bunun anayasada değişiklik yapılması gerektirdiğini söyledi.

Buna ek olarak hükümetinin insan hakları ve özgürlüklerini tesis etme kapsamında eşcinsel ilişkilerin yasallaştırılmasına yönelik çözümler ürettiğini söyledi.

"Üzerinde çalışıyoruz"

Anayasada yer alan 157. Maddeye göre, Ukrayna Anayasası’nın sıkıyönetim veya OHAL esnasında değiştirilemeyeceğini söyleyen Zelensky "Bütün insanların hak ve özgürlükleri eşittir. Eşcinsel çiftlere resmi sivil birliktelik imkânı verilmesi için çeşitli yasal seçenekler üzerinde çalışıyoruz.” dedi.