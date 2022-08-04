Kim Milyoner Olmak İster'de yanlışlıkla 50 bin TL kazandı! Olanlara kendi bile inanamadı

Milyoner programında yarışmacıya 50 bin TL değerinde "1987'de Londra'daki bir banka soygununda günümüzdeki değeri 180 milyon sterlin olan miktarda para çalıp Latin Amerika'ya kaçmış olan Valerio Viccei, hangisi için Ingiltere'ye geri dönmüş ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır?" sorusu soruldu.