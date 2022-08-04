Kim Milyoner Olmak İster'de yanlışlıkla 50 bin TL kazandı! Olanlara kendi bile inanamadı
ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de dünkü bölümde yaşananlar, geceye damga vurdu. Yarışmacı, soruyu yanlış anlayarak bir cevap verdi. Verdiği cevap şans eseri doğru çıktı. "Hayattaki en büyük şansım bu olabilir.''
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, ATV'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü dün akşama damgasını vurdu. Yarışmacı, yanlış anladığı soruya bir cevap verdi ve verdiği cevap doğru çıktı. Yanlış anladığı soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı, Milyoner'e damga vurdu.
Milyoner programında yarışmacıya 50 bin TL değerinde "1987'de Londra'daki bir banka soygununda günümüzdeki değeri 180 milyon sterlin olan miktarda para çalıp Latin Amerika'ya kaçmış olan Valerio Viccei, hangisi için Ingiltere'ye geri dönmüş ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır?" sorusu soruldu.
Seçenekler arasında 'arabası', 'köpeği', 'eşi', 'kelebek koleksiyonu' yer alıyordu. Yarışmacı, doğru cevabın ilk önce 'köpek' olduğunu düşündü. Ancak sonra çift joker hakkını kullandı ve ilk yanıtı olan 'arabası' cevabı doğru çıktı. Böylece yarışmacı, 50 bin TL'lik soruyu geçti.
Yarışmacının cevaplarıyla şaşıran İmirzalıoğlu, "Aklında 'köpeği' vardı, 'arabası'na nasıl geçtin?" diye sordu.