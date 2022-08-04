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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Putin'den kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Putin'den kritik toplantı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de gerçekleştireceği zirveyi ve Dağlık Karabağ’daki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyonun da ele alınması bekleniyor.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise yaptığı açıklamada, "Ukrayna limanlarında biriken tahılın ihracatını desteklemek için kurulan mekanizma tek seferlik bir süreci kapsamıyor. Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder" dedi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Rus-Türk ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu, Dağlık Karabağ'daki durumun görüşüldüğü ve üçlü anlaşmanın tüm hükümlerinin acilen yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Peskov: "Tahıl anlaşması umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gündeme dair gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının sevkiyatına değindi. Türkiye başka olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından koordine edilen mekanizmanın işleyişi hakkında konuşan Peskov, "Ukrayna limanlarında biriken tahılın ihracatını desteklemek için kurulan bu mekanizma tek seferlik bir süreci kapsamıyor. Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder" dedi.

Ukrayna tahılının dünyaya sevkiyatı ile ilgili üç ülke ve BM arasında imzalanan anlaşmanın sorunların çözümüne dair iyi bir örnek teşkil ettiğini belirten Peskov, "Bu anlaşma tüm tarafların çıkarlarını dikkate alınarak çok zor konuların çözülebileceğine dair güzel bir örnek oldu. Bu durumda BM Genel Sekreteri Guterres'in ve tabii ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli katkıları var" şeklinde konuştu.

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