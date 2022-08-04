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Ekrem İmamoğlu Balıklı Rum Hastanesi yangının içinden fotoğraflar paylaştı

Ekrem İmamoğlu Balıklı Rum Hastanesi yangının içinden fotoğraflar paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası incelemelerde bulundu. İstanbul İtfaiyesi'nin müdahale ettiği içerden görüntüleri paylaştı. İmamoğlu binanın eski haline getireleceğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu Balıklı Rum Hastanesi yangının içinden fotoğraflar paylaştı

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapılıyor.

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Ekrem İmamoğlu Balıklı Rum Hastanesi yangının içinden fotoğraflar paylaştı

Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ekrem İmamoğlu Balıklı Rum Hastanesi yangının içinden fotoğraflar paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası incelemelerde bulundu.

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Ekrem İmamoğlu Balıklı Rum Hastanesi yangının içinden fotoğraflar paylaştı

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: 

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