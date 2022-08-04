Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine kallavi indirim geliyor

Sektör temsilcilerinden araç sahiplerini sevindiren bir haber daha geldi. Son dakika bilgisine göre, benzine bu gece itibariyle 1.05 TL, motorine ise 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte beklenen indirim öncesi İstanbul ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları...

Abone ol

Brent petroldeki değişimler ve dünyada yaşanan gelişmelerin ardından hareketli bir grafik izleyen akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi devam ederken araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzine 1.05 TL, motorine ise 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İndirimlerin bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacağı iddia ediliyor.

Brent petroldeki düşüş sonrası peş peşe indirim haberleri geliyordu. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı 22 lira 25 kuruşa kadar düştü.

Güncel fiyat listesi

İstanbul'da benzinin güncel litre fiyatı 22.25 TL'yken motorinin güncel fiyatı ise 24.53 TL.

Ankara'daki güncel fiyatlar ise benzin ve motorinde sırasıyla 22.38 TL ve 24.64 TL.

Petrol fiyatlarında sert düşüş

OPEC+ toplantısında üretim artışı yapılmasına karar verildi. Petrol arzının artacak olması ve küresel ekonomiye ilişkin endişeler petrolde gerilemeyi ortaya çıkarıyor.

Petrol fiyatları hızla geriledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün önde gelenlerinden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri kış aylarında ağır bir arz krizi yaşanması durumunda petrol üretiminde önemli artış yapacaklarını duyurdu.

Bu gelişmenin ışığında ABD petrolü 90 doların altına geriledi. Brent petrol ise 95 Dolar seviyelerinde işlem görüyor.