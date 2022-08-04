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"Değerlerimizle çatışıyor" dediler... Bira festivali iptal edildi

"Değerlerimizle çatışıyor" dediler... Bira festivali iptal edildi

ALMANYA'nın bira festivali Oktoberfest'in Fas’ta ilk kez yapılacağının duyurulmasının ardından düzenlenen gösteriler sonrası söz konusu etkinlik iptal edildi.

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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde ekim aylarında düzenlenen bira festivali Oktoberfest'in Fas'ta ilk kez önümüzdeki ekim ayında düzenleneceği açıklanmıştı. Oktoberfest tarihinin ilanı sonrası festival hakkında ülke kamuoyundaki tartışmalar ve on binlerce protestocunun etkinliğin iptali için imza toplaması sonrası festival iptal edildi.

10 binlerce imza toplandı

Faslı aktivistler tarafından çeşitli sosyal ağ sitelerinde "Kimlik Güçlendirme" başlığı altında düzenlenen bir kampanya ile bira festivalinin iğrenç ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Kampanya ilanından itibaren büyük bir destek görürken 10 binlerce imza toplandı. İmza dilekçesinde Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın bira tadımı, domuz eti ve geleneksel Alman yemeklerini bir İslam ülkesinde gerçekleştirmek istediği bildirildi.

Fas toplumunun değerleriyle çatışıyor

İmza dilekçesi kamuoyunda büyük tepki topladı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı Oktoberfest'in Fas toplumunun değerleriyle çatıştığını belirterek festivalin iptalini istedi.

Türkiye'ye Mustafa Akaydın getirdi

Oktoberfest, Türkiye'de de ekim aylarında Antalya'da kutlanıyor. İlk kez CHP'li Antalya belediye başkanı Mustafa Akaydın tarafından Antalya'da düzenlenen festival, Türkiye'de özellikle İslami kesimlerin büyük tepkisini çekiyor.

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