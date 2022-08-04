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Cumhurbaşkanlığından açıklama! Personel alım tarihleri belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığından açıklama! Personel alım tarihleri belli oldu mu?

KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumları, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyurulacak.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini hem de 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumların ertelendiğini açıkladı.

Yeni takvim 17 Eylül'de başlayacak
Adaylardan özür dileyen Ersoy, yeni KPSS takviminin de 17 Eylül’de başlayacağını aktardı.

Bu gelişmeler yaşanırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamayla merak edilen bir konuyu daha açıklığa kavuşturdu.

Süreç yeni takvime göre işleyecek
Fahrettin Altun, kamu kurumlarının personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre yapılacağını açıkladı.

Fahrettin Altun'un açıklaması şu şekilde:

"2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.

KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır."

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