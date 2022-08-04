Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesine iade ettiği zırhlı cip satıldı! İşte fiyatı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski başkan Melih Gökçek'in yaklaşık 8 ay önce belediyeye iade ettiği zırhlı cip ihale sonucunda sattı.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in belediyeye iade ettiği zırhlı cip satıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada; "Eski belediye başkanından ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınan 2013 model zırhlı arazi aracı, ABB TV'de canlı yayınlanan ihale sonucunda 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldı" denildi.