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Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesine iade ettiği zırhlı cip satıldı! İşte fiyatı...

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesine iade ettiği zırhlı cip satıldı! İşte fiyatı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski başkan Melih Gökçek'in yaklaşık 8 ay önce belediyeye iade ettiği zırhlı cip ihale sonucunda sattı.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in belediyeye iade ettiği zırhlı cip satıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada; "Eski belediye başkanından ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınan 2013 model zırhlı arazi aracı, ABB TV'de canlı yayınlanan ihale sonucunda 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldı" denildi.

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