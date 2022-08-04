BIST 2.724
DOLAR 17,94
EURO 18,41
ALTIN 1.034,66
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! 1017 personel alınacak: İşte başvuru tarihi

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! 1017 personel alınacak: İşte başvuru tarihi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alacaklarını açıkladı.

Abone ol

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alımı yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.
Başvurular, 08 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Akar duyurdu! Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıkıyor
Bakan Akar duyurdu! Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıkıyor
Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı
İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı
Kadıköy'de İrfan Can Eğribayat’a sevgi gösterisi
Kadıköy'de İrfan Can Eğribayat’a sevgi gösterisi
Konya'da feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Konya'da feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
İngiltere'den kritik faiz kararı: 27 yıl sonra en büyük artış
İngiltere'den kritik faiz kararı: 27 yıl sonra en büyük artış
Fenerbahçe'de genç kaleci ilk kez Avrupa sahnesinde
Fenerbahçe'de genç kaleci ilk kez Avrupa sahnesinde
Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu
Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu
Breidablik Başakşehir (CANLI YAYIN)
Breidablik Başakşehir (CANLI YAYIN)
Vaduz Konyaspor (CANLI YAYIN)
Vaduz Konyaspor (CANLI YAYIN)