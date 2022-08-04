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Bakan Akar duyurdu! Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıkıyor

Bakan Akar duyurdu! Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıkıyor

Milli Savunma Bakanı Akar "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor." dedi.

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Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan çıkan 27 bin ton mısır yüklü gemi ‘Razoni’, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Beyrut’taki limana doğru yol aldı.

Bakan Akar : 3 gemi daha yola çıkıyor
Milli Savunma Bakanı Akar "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor." dedi.

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