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Konya'da feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

KONYA’da işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi içerisinde bulunan kavşakta Osman Ş. idaresindeki 42 C 1001 plakalı tarım makineleri üreten firmada çalışan işçileri taşıyan servis, İbrahim K. yönetimindeki 73 AAL 926 plakalı tır ile çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde serviste bulunan işçi Ahmet Baykal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, minibüste bulunan ve yaralanan 25 kişi ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Ahmet Baykal'ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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