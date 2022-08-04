BIST 2.724
DOLAR 17,93
EURO 18,39
ALTIN 1.033,84
HABER /  SPOR

Konyaspor 88'de geri döndü, tur Konya'ya kaldı

Konyaspor 88'de geri döndü, tur Konya'ya kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Vaduz ve Konyaspor, Rheinpark Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Konyaspor, birçok gol pozisyonundan yararlanamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Vaduz'un golü 72. dakikada Sasere'den, Konyaspor'un golü ise 88. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Konyaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

Maçtan dakikalar
8’inci dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Ahmet Oğuz ortasını yaptı. Arka direkte Amilton’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna alanına geri döndü.

33’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic’in uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi

65’inci dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanatttan kazanılan kornerde Hadziahmetovic, ortasını yaptı. Muhammed’in kontrol etmek istediği top kaleye yöneldi, Vaduz savunması topu çizgiden çıkardı. Seken topa Calvo bir kez daha vurdu, Vaduz savunması topu yine çizgiden çıkarttı.

72’nci dakikada Vaduz öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ulrich ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Sasere’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

81’inci dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Hadziahmetovic ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Calvo’nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

88’inci dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Konyaspor atağında Hadziahmetovic’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Muriç’in sert şutunda top kaleci Büchel’den döndü. Topu iyi takip eden Muhammet Demir, altpas içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Vaduz-Konyaspor ilk 11'ler:
VADUZ: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Muhammet Demir.

ÖNCEKİ HABERLER
Jorge Jesus'tan Lincoln ve Emre Mor açıklaması! '90 dakika oynayabilecek durumda değil'
Jorge Jesus'tan Lincoln ve Emre Mor açıklaması! '90 dakika oynayabilecek durumda değil'
ABD’de maymun çiçeği alarmı! Acil durum ilan edildi
ABD’de maymun çiçeği alarmı! Acil durum ilan edildi
Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı
Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Soçi'de Putin ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Soçi'de Putin ile bir araya gelecek
Bakan Koca, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili son durumu paylaştı
Bakan Koca, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili son durumu paylaştı
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! 1017 personel alınacak: İşte başvuru tarihi
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! 1017 personel alınacak: İşte başvuru tarihi
Bakan Akar duyurdu! Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıkıyor
Bakan Akar duyurdu! Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıkıyor
Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı
İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı