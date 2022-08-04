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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Soçi'de Putin ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Soçi'de Putin ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran’da 19 Temmuz’da yapılan üçlü zirvenin ardından yarın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir araya gelecek. Görüşmede başta Suriye’nin kuzeyine olası operasyon olmak üzere tahıl koridoru, Ukrayna savaşı gibi konular görüşülecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.

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SURİYE’DE GÜVENLİ BÖLGE: Görüşmede en önemli gündem maddesini Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlemeyi planladığı olası askeri operasyon oluşturacak. Erdoğan, Putin’e Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayacak.

TERÖRİST SALDIRILAR: Erdoğan, Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan 10 maddelik Suriye mutabakatını gündeme getirecek. Rus mevkidaşından anlaşmada yer alan sorumlulukların yerine getirilmesini isteyecek, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çekecek.

ATEŞKES DİPLOMASİSİ: Cumhurbaşkanı, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturulması zorunluluğunu da gündeme getirecek. Erdoğan, kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletecek.

TAHIL KORİDORU: Soçi buluşmasında Türkiye’nin koordinasyonunda uygulamaya geçirilen tahıl koridoru anlaşmasının işleyişi ele alınacak. Tahıl yüklü gemilerin sorunsuz şekilde dünya pazarlarına ulaşması için kurulan mekanizma çerçevesinde önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar ve gıda güvenliği de masadaki başlıklar arasında.

İKİLİ İLİŞKİLER: Görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki ikili işbirliği başlıkları da konuşulacak. Akkuyu Nükleer Santralı’nda son günlerde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere enerji ve savunma alanındaki projeler masada olacak. Türkiye-Rusya arasında ticaret hacminin arttırılmasına yönelik atılabilecek adımların da ele alınması bekleniyor.

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