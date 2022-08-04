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Jorge Jesus'tan Lincoln ve Emre Mor açıklaması! '90 dakika oynayabilecek durumda değil'

Jorge Jesus'tan Lincoln ve Emre Mor açıklaması! '90 dakika oynayabilecek durumda değil'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko maçı galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Jesus Lincoln için "Çok iyiydi, bugün maçın adamıydı" derken Emre Mor ile ilgili ise 90 dakika oynayabilecek durumda değil ama oynadığı zaman özel yetenekleri olan, maçı koparacak oyuncu" dedi. İşte Jorge Jesus'un maç sonu açıklamaları...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Jesus'un açıklamaları şu şekilde:

"Çok güzel bir atmosferde oynadık"
"Çok güzel bir atmosferde oynadık. Taraftarlarımız gösterdiği destekle bu galibiyeti hak ettiler. Dinamo Kiev maçında da aynı şekildeydi. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz."

"Yüzde yüz olarak hazırız diyemeyiz"
"Yüzde yüz olarak hazırız diyemeyiz. Sezon başındayız henüz. Hem Dinamo Kiev maçlarında hem de bugün takım iyi göstergeler sundu."

"Ligde Fenerbahçe her zaman favoridir"
"Pazartesi lig başlıyor. Lig asıl hedefimiz bizim. Ligde Fenerbahçe her zaman favoridir. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz. Hedefimiz lig şampiyonluğu."

"Lincoln çok iyiydi, bugün maçın adamıydı"
"Gustavo ve Arao'nun benimle çalışmış olmak gibi bir avantajları var. 2 yıl Flamengo'da birlikte çalıştık. Ne istediklerimi biliyorlar. Lincoln çok iyiydi, bugün maçın adamıydı."

"Emre Mor 90 dakika oynayabilecek durumda değil"
"Emre Mor 90 dakika oynayabilecek durumda değil ama oynadığı zaman özel yetenekleri olan, maçı koparacak oyuncu."

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