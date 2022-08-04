BIST 2.724
DOLAR 17,93
EURO 18,39
ALTIN 1.033,84
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray ayrılığı duyurdu: Morutan'ın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray ayrılığı duyurdu: Morutan'ın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralandığını KAP'A bildirdi.

Abone ol

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın Serie B takımlarından Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı
Cüneyt Çakır hakemliği bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Soçi'de Putin ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! Soçi'de Putin ile bir araya gelecek
Bakan Koca, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili son durumu paylaştı
Bakan Koca, Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın ile ilgili son durumu paylaştı
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! 1017 personel alınacak: İşte başvuru tarihi
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi! 1017 personel alınacak: İşte başvuru tarihi
Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Eski Almanya Başbakanı Schröder'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı
İYİ Parti lideri Akşener'den ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'a çağrı
Kadıköy'de İrfan Can Eğribayat’a sevgi gösterisi
Kadıköy'de İrfan Can Eğribayat’a sevgi gösterisi
Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk kez Kadıköy’de sahaya çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferleri ilk kez Kadıköy’de sahaya çıktı
Konya'da feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Konya'da feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var