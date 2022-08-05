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ABD'de hareketli dakikalar! Beyaz Saray'ın yanındaki parka yıldırım düştü

ABD'de hareketli dakikalar! Beyaz Saray'ın yanındaki parka yıldırım düştü

ABD'nin başkenti Washington'da hareketli dakikalara yaşandı. Beyaz Saray'ın önündeki parka yıldırım düştü. Yetkililer yaralanan dört kişinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

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ABCNews'in haberine göre Beyaz Saray'ın önünde bulunan Lafayette Park'a yıldırım düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer parkta bulunan 2'si erkek, 2'si kadın 4 kişinin olayda ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladılar.

Düzenlenen basın toplantısında, görevli polis memurları ve gizli servis üyelerinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi.

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