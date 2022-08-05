Meteoroloji'den sıcaklık ve yağmur uyarısı! İstanbul ve diğer şehirlerde hava Ankara'ya müjde!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli son hava durumu raporunu paylaştı. Karadeniz'de süren yağışlar İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kendini gösterecek. Ankara'ya gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul, İzmir ve birçok şehirde günün en yüksek sıcaklıkları da Meteoroloji raporunda. İşte 5 Ağustos hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ağustos Cuma gününe dair hava durumu raporunu paylaştı. Yurtta Karadeniz bölgesi yağış almaya devam edecek. İstanbul'da yağmur görünmüyor, parçalı bulutlu bir hava söz konusu olacak. Meteoroloji, başkent Ankara'ya ise yağmur müjdesi vererek saat paylaştı. İşte bölge bölge ve şehirlerde 5 Ağustos hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.