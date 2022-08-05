Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı KPSS iptalini getirdi DDK Başkanı Arıncı Selvi'ye konuştu

KPSS'de aynı soru skandalı sonrası ÖSYM dün sınavların iptal edildiği kararını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı konuya ilişkin detayları Abdülkadir Selvi'ye saldırdı.

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Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen KPSS sınavı için “Hiçbir soru işaretinin bırakılmaması için sınavın iptal edilmesi gerekiyordu” yorumunu yaptı.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan’ın, ‘Zihinlerde hiçbir soru işareti kalmasın’ talimatı KPSS’de iptali getirdi" köşe yazısında şaibe iddialarının ardından iptal edilen KPSS ile ilgili yaşanan gelişmeleri aktardı. DDK Başkanı Arıncı’nın ifadelerinin de yer aldığı yazının öne çıkan kısımları şöyle:

"KPSS soruşturması devam ederken bir kararın alınması gerekiyordu. Yediiklim Yayınevi’nden alındığı tespit edilen sorular iptal edilip KPSS sınavı geçerli mi sayılacaktı yoksa sınavın iptali yoluna mı gidilecekti? Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimsenin gönlünde en ufak bir şüphe oluşmasın” diyor. Bunun üzerine sınavın iptaline karar veriliyor. DDK Başkanı Yunus Arıncı ile konuştum. Sınavın iptalini gerektirecek bulgulara ulaşıldı mı diye sordum. “Bazı bulgular var. Hiçbir soru işaretinin bırakılmaması için sınavın iptal edilmesi gerekiyordu” diye yanıt verdi."

"Koordineli çalışmaya devam edeceğiz"

KPSS sınavıyla ilgili soruşturma dört koldan yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Şube Müdürlüğü ve YÖK’ün soruşturması derinleşerek devam ediyor. Bu aşamada kafama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığı için bundan sonra nasıl devam edecek sorusu takıldı. DDK Başkanı Yunus Arıncı’ya bu noktayı sordum. “Bizim incelememiz ile savcılık ve polis soruşturması eşzamanlı olarak yürüyecek” dedi. DDK, YÖK, savcılık ve polis dört koldan KPSS olayının üzerine gitmeye devam edecek. Yunus Arıncı, “Koordineli olarak çalışıyoruz, aynı koordinasyon içinde devam edeceğiz” diye konuştu. Her birim kendi alanında soruşturmasını yürütecek ancak elde ettikleri bulgular birlikte değerlendirip öyle mesafe alacaklar. Burada zamana karşı bir yarış yaşanıyor. Hem olayın aydınlatılması gerekiyor hem de iddialara neden olan KPSS’yle ilgili bir kararın verilmesi gerekiyordu. İlk aşamada sınav iptal edildi. ÖSYM Başkanı Ersoy, yeni sınav takviminin 17 Eylül’de başlayacağını açıkladı.

"Dijital verilerin karartılmaması gerekiyordu"

KPSS soruşturmasında dinamik bir süreç yönetimine tanık oluyoruz. Bu o kadar önemli bir nokta ki, delillerin yok olmasına izin verilmiyor. DDK Başkanı Yunus Arıncı tecrübeli bir isim. Çok başarılı bir Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanıydı. O birikimini bu soruşturmaya yansıtıyor. Olayın ilk anından itibaren DDK müfettişlerinden oluşan bir heyet hemen ÖSYM ve Yediiklim Yayınları’nda incelemelerine başladı. Ama o sırada ilginç bir gelişme oldu. DDK Başkanı Arıncı, incelemenin sonucunu beklemedi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bizzat giderek suç duyurusunda bulundu. Neden sıcağı sıcağına böyle bir girişimde bulunduğunu sordum. “Bizim dijital verilere el koyma yetkimiz yok. Dijital verilerin karartılmaması ve yok edilmemesi gerekiyordu. Bunun için bizzat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundum. Böylece Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mali Şube operasyon düzenledi. Böylece dijital veriler kayıt altına alındı. Dijital verilerin karartılmasına izin verilmedi. Tüm veriler elimizde. Şimdi biz bu verileri inceleyip koordineli bir şekilde bu olayı aydınlatacağız” dedi.