CHP'li başkan yardımcısı İzel Zenginobuz'dan olay sözler: Sınavda soruları aldım, ful çektim!

İZMİR'de Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz, arkadaşının daveti ile gittiği dershanede 'mantık sorusu çıkacak' dediklerini, 2010'daki üniversite sınavında 2 tane mantık sorusu çıktığını ve matematikte ful yaptığını söyledi.

İzmir'de önceki gün yapılan Gaziemir Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grup Başkanvekili İzel Zenginobuz adeta itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

Zenginobuz, 2010'daki üniversite sınavına sayılı günler kala arkadaşının daveti ile gittiği dershaneden aldığı sorularla matematikten full çektiğini söyledi. Zenginobuz meclisteki konuşmasında, "Geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sınavında yine bir çocuk oyunu gibi bir şey yaşadık.

ÖSYM Başkanı görevden alındı. Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz. Benim girdiğim 2010'daki üniversite sınavında da benzer bir şey yaşamıştık. O zaman da bir dershane son anda ek ders koydu. Arkadaşlarım bana gelip, 'bizim dershane mantık sorularıyla ile ilgili ders koydu. Gitsek mi gitmesek mi?' dedi.

Gitmeye karar verdik. Arkadaşlarım sağolsun beni de çağırdı. Ben de kaçak öğrenci olarak gittim. Ben de 'bir bilgi bir bilgidir' deyip gittim. 'Mantık soruları 35-40 senedir çıkmıyor' dediler. Bizim dershane bu bilgiyi vermemişti. İyi ki son anda gitmişim. Yemin ediyorum sınavda gözlerim fal taşı gibi açıldı. 2 tane mantık sorusu çıktı.

Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım. O ders sayesinde oldu. 40 sene sonra mantık sorusu çıkacağı bilgisi birilerine nasıl ulaştıysa, işte bugün de aynı şey hala yaşanıyor" dedi.

AK Parti çağrı yaptı: İstifa et gençlerden özür dile

Zenginobuz'u istifaya davet eden AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "İtiraf gibi açıklamada bulundu. Kendisine soruyoruz. Bu dershanenin adı ne? Dershaneye arkadaşlarının davet ettiğini söylüyor. Arkadaşları kim? Bu soruları yanıtlamasını bekliyoruz. Hem Gaziemir ve hem Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ile Gaziemir Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa etmelidir. Tüm Türkiye'deki gençlerden de özür dilemelidir" dedi.

"Kul hakkı yeniyor diyor, kul hakkının en babasını sen yemişsin zaten"

Atmaca, "Kendisine soruyoruz. Diğer sorular da geldi mi? Doğru cevapladığınız her soru on binlerce kişinin üstüne çıkartır. Türkiye'de 'kul hakkı yeniyor' diyor. Kul hakkının en babasını sen yemişsin zaten. Gidip dershanede bunu öğrenmişsin. Dolayısıyla hangi dershaneye gitti ve arkadaşları kimlerdi? Bu soruları bile önceden bilip doğru yanıtlaması üniversiteye girişini etkilemiştir. Şu an kendisi avukat. Belki de başka bir meslek sahibi olacaktı" diye konuştu.

Kaynak: Sabah