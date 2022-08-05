Aksaray'da korkunç olay! Çocuklarını odaya kilitledi balkondan bıçakla dehşet saçtı
AKSARAY'da eşiyle tartıştıktan sonra 2 çocuğunu odaya kilitleyerek rehin alan şahıs elindeki bıçakla 4. kattaki evinin balkonuna çıkarak adeta dehşet saçtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Eşiyle tartışan Zülfü M. (33) bunalıma girerek 2 çocuğunu evin bir odasına kilitledi. Çocuklarını eşine vermek istemeyen şahıs daha sonra mutfaktan eline geçirdiği ekmek bıçağı ile dairenin balkonuna çıkıp bıçağı boğazına dayadı.
Hem kendine bıçakla zarar vermek isteyen hem de balkondan atlayacağını belirten şahsı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzenine olay yerine ekipler sevk edildi. Şahıs intihara teşebbüs ederken 2 çocuğu ise kilitlendikleri odanın camından korkulu gözlerle olayı izledi.
Şahsın evine giren polis ekipleri çocukları bulundukları odadan çıkarttı. Binanın bahçesine kadar giren polis aracına hızla bindirilen Zülfü M. emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.