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Aksaray'da korkunç olay! Çocuklarını odaya kilitledi balkondan bıçakla dehşet saçtı

Aksaray'da korkunç olay! Çocuklarını odaya kilitledi balkondan bıçakla dehşet saçtı

AKSARAY'da eşiyle tartıştıktan sonra 2 çocuğunu odaya kilitleyerek rehin alan şahıs elindeki bıçakla 4. kattaki evinin balkonuna çıkarak adeta dehşet saçtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray'da korkunç olay! Çocuklarını odaya kilitledi balkondan bıçakla dehşet saçtı

Eşiyle tartışan Zülfü M. (33) bunalıma girerek 2 çocuğunu evin bir odasına kilitledi. Çocuklarını eşine vermek istemeyen şahıs daha sonra mutfaktan eline geçirdiği ekmek bıçağı ile dairenin balkonuna çıkıp bıçağı boğazına dayadı. 

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Aksaray'da korkunç olay! Çocuklarını odaya kilitledi balkondan bıçakla dehşet saçtı

Hem kendine bıçakla zarar vermek isteyen hem de balkondan atlayacağını belirten şahsı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Aksaray'da korkunç olay! Çocuklarını odaya kilitledi balkondan bıçakla dehşet saçtı

İhbar üzenine olay yerine ekipler sevk edildi. Şahıs intihara teşebbüs ederken 2 çocuğu ise kilitlendikleri odanın camından korkulu gözlerle olayı izledi.

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Aksaray'da korkunç olay! Çocuklarını odaya kilitledi balkondan bıçakla dehşet saçtı

Şahsın evine giren polis ekipleri çocukları bulundukları odadan çıkarttı. Binanın bahçesine kadar giren polis aracına hızla bindirilen Zülfü M. emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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