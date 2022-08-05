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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmeye gidiyor Vize sürprizi çıkabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmeye gidiyor Vize sürprizi çıkabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya’nın Soçi kentinde Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyor. Zirveden vize sürprizi çıkabileceği değerlendiriliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek için bugün Soçi'ye gidecek. İki liderin, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra tahıl koridoru anlaşmasındaki son durumu ele alması bekleniyor

İkili zirveye 24 saat kala Rusya Güvenlik Konseyi’ni toplayan Putin, Erdoğan ile görüşmesine hazırlandı. Rusya Güvenlik Konseyi’nin Putin-Erdoğan zirvesi için plan dışı toplantıya çağrıldığını doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Konsey, Soçi’de iki ülke lideri arasında yapılacak zirveyi ele almak için toplantıya çağrıldı. Konsey üyeleri görüşme gündemini ele aldı” dedi.

Toplantıya yakın kaynaklar konseyin toplantıda ele aldığı konular arasında Türk vatandaşlarına Rusya vizesinin kaldırılmasının da bulunduğunu dile getiriliyor.

Kremlin'den açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le gerçekleştireceği görüşmeyi değerlendirdi.

Peskov, iki liderin tahıl sevkiyatı konusunu da istişare etmesinin beklendiğini kaydetti.

Suriye ve Ukrayna’daki gelişmelerin de görüşmede ele alınmasının planlandığını aktaran Peskov, Karabağ’daki son gelişmelerin de yine yarınki görüşmede konuşulabileceğini belirtti.

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