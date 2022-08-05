Sivaslı Hasan Erdoğan evli mi eşi ve çocukları kimdir? Hasan Erdoğan hasta mıydı?

Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden biri olan, onlarca türküye ses veren Hasan Erdoğan 71 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Erdoğan'ın ölüm haberinin ardından hayatı da merak edildi. Aslen Sivaslı olan Hasan Erdoğan'ın ölüm nedeni hakkında bir bilgi henüz yok. Peki Hasan Erdoğan2ın türküleri neler, evl, mi? Hasan Erdoğan'ın eşi ve çocukları kimdir?

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Sivaslı ünlü halk sanatçısı Hasan Erdoğan hakkında yapılan araştırmalar son saatlerde yükselişe geçti. Bu kapsamda son dakika gelişmeleri merak konusu oluyor. Peki, Hasan Erdoğan türküleri nelerdir? Hasan Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayı

Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden olan Sivaslı aşık Hasan Erdoğan hayatını kaybetti. Hasan Erdoğan'ın ölümünün ardından hayatı da merak edildi. Aslen Sivas Divriği doğumlu olan Hasan Erdoğan 80'li yıllardan beri onlarca türküye hayat vermiştir.

Acı haberi Sabahat Akkiraz duyurdu: Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Akkiraz paylaşımda "Sanat Ailemizin en özel üyelerinden Sivas müziğinin son ustalarından Hasan Erdoğan usta hakka yürüdü. 80'li yıllardan beri tanıdığım,sesini,türkülerini sevdiğim ustamız Nur içinde uyusun. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Hasan Erdoğan kimdir: Hasan Erdoğan, babası dolayısıyla çocukluğu büyük oranda sazlı ve sözlü ortamlarda geçti. Bundan ötürü Hasan'ın halk şiirine, âşıklığa; büyük ölçekte ise sanata hassas olduğu söylenebilir. Geleneği yakından bilmesine rağmen klasik âşıklık geleneğinin pek çok unsuruna haiz değildir. Hasan ve Erdoğan mahlaslarını kullanır. Hemen her konuda binden fazla şiiri olan âşığın şiirleri, pek çok yorumcu tarafından seslendirilmiştir. Ankara Radyosu'nda Hasan Erdoğan'ın kendine ait bir repertuvarı da bulunmaktadır.

Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Karacaoğlan gibi geleneğe mal olmuş isimlerin yanında Ali İzzet Özkan, Feyzullah Çınar ve Mahzuni Şerif gibi çağdaşı sanatçıları da örnek almaktadır. Şiirlerinde yöresel ağız özelliklerini korur. Bilhassa babaanne tarafından Malatya/ Arguvanlı olduğu için Arguvan ağzını kullanır. Hasan Erdoğan şimdiye kadar üç plak ile yirmi beş kaset doldurmuş; çok sayıda konser, organizasyon ve etkinliğe katıldı.