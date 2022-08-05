BIST 2.716
DOLAR 17,97
EURO 18,39
ALTIN 1.034,16
HABER /  GÜNCEL

KPSS'de Türkçe sorularıyla ilgili bomba iddia! 'Şifreleme' yöntemi kullanıldı deniyor

KPSS'de Türkçe sorularıyla ilgili bomba iddia! 'Şifreleme' yöntemi kullanıldı deniyor

İptal edilen KPSS sınavıyla ilgili olay yaratacak iddia eğitim uzmanı Sadık Gültekin'den geldi. Gültekin, Türkçe sorularında 'şifreleme' yöntemi yapıldığını öne sürdü. İddiaya göre KPSS'nin Türkçe bölümünde doğru cevaplar sorunun içine gizlendi.

Abone ol

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ( KPSS ) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sorularıyla aynı çıkmasının ardından konu yargıya taşındı.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, Emniyet söz konusu yayınevine operasyon düzenledi. Skandal olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden alarak yerine Bayram Ali Ersoy'u atadı.

Türkçe sorularında "şifreleme" iddiası
Kpss soruşturması devam ederken konuyla ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. NTV'de yer alan habere göre, Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin Türkçe sorularında şifreleme yapıldığını öne sürdü.

Şüphesini böyle anlattı
Gültekin, "Şifrelemeyi ilk kelime ile son kelimede yapmışlar. Soruda cumartesi kelimesi geçiyor. 4. soru da C seçeneği Cumartesi C ile başlıyor. Albert Camu da Camu'yu vurguladığımızda vurguda ilk C seçeneği gelir, Doğru cevap C. Vebayı vurguladığımızda da ilk seçenek hangisi 'veBa' B. Doğru yanıt B." dedi.

Öte yandan ÖSYM Başkanlığı'na atanan Bayram Ali Ersoy, soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan 31 Temmuz tarihli KPSS'nin iptal edildiğini açıklamıştı. Ersoy, "İlk inceleme sonuçlarına göre sınavdaki soruların, bir yayınevinin sorularıyla benzerlik gösterdiği tespit edildi. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ertelenmiştir. Sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede açıklanacak" demişti.

İlgili Haberler
KPSS skandalında yeni detay! Aynı dershanedeki 21 kişinin yanıtları da aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı KPSS iptalini getirdi DDK Başkanı Arıncı Selvi'ye konuştu KPSS iptali sonrası Yediiklim Yayınevi sahibinden ilk açıklama! ÖSYM'yi suçladılar KPSS sınavları ne zaman yapılacak ÖSYM 2022-2023 yeni KPSS sınav takvimi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den sıcaklık ve yağmur uyarısı! İstanbul ve diğer şehirlerde hava Ankara'ya müjde!
Foto Galeri Meteoroloji'den sıcaklık ve yağmur uyarısı! İstanbul ve diğer şehirlerde hava Ankara'ya müjde! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Denizlerin kurutucusu balon balığını avlayanlara destek arttırıldı
Denizlerin kurutucusu balon balığını avlayanlara destek arttırıldı
Kuzey Kore'den Kovid-19 açıklaması: Salgını kontrol altına aldık
Kuzey Kore'den Kovid-19 açıklaması: Salgını kontrol altına aldık
Sivaslı Hasan Erdoğan evli mi eşi ve çocukları kimdir? Hasan Erdoğan hasta mıydı?
Sivaslı Hasan Erdoğan evli mi eşi ve çocukları kimdir? Hasan Erdoğan hasta mıydı?
Hindistan'da bir üniversite Mevdudi ve Seyyid Kutub'u müfredattan kaldırdı
Hindistan'da bir üniversite Mevdudi ve Seyyid Kutub'u müfredattan kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmeye gidiyor Vize sürprizi çıkabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşmeye gidiyor Vize sürprizi çıkabilir
KPSS skandalında yeni detay! Aynı dershanedeki 21 kişinin yanıtları da aynı
KPSS skandalında yeni detay! Aynı dershanedeki 21 kişinin yanıtları da aynı
CHP'li başkan yardımcısı İzel Zenginobuz'dan olay sözler: Sınavda soruları aldım, ful çektim!
CHP'li başkan yardımcısı İzel Zenginobuz'dan olay sözler: Sınavda soruları aldım, ful çektim!
Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında can sıkan gelişmeler
Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında can sıkan gelişmeler
Hasan Erdoğan öldü mü, neden ölü Hasan Erdoğan cenazesi ne zaman?
Hasan Erdoğan öldü mü, neden ölü Hasan Erdoğan cenazesi ne zaman?