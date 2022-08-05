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Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

MERSİN’in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Çadırda kalan yabancı uyruklu Cizzah El Salih’in (6) adlı kişinin ailesi çocuğun hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldı. Hemen bir araçla küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalede çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi.

Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, çocuğun kaldığı çadırda inceleme yaptı. İncelemede Cizzah El Salih’in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğu görüldü, elektrik firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi. Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

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