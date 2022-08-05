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Bugün çiftçilerin hesabında! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu

Bugün çiftçilerin hesabında! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 60,5 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını ifade etti.

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Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından "60 milyon 516 bin 754 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." paylaşımında bulundu.

Paylaşımda yer alan grafiğe göre, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için 34 milyon 84 bin 579 lira, uzman eller projesi için 13 milyon 521 bin 975 lira, et regülasyonu desteği için 8 milyon 455 bin lira, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alım desteği için de 4 milyon 455 bin 200 lira aktarılacak.

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