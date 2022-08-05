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Yediiklim Yayınları ile ilgili bomba iddia! Soruları hazırlayanlar bakın kim çıktı? Nedim Şener yazdı

Yediiklim Yayınları ile ilgili bomba iddia! Soruları hazırlayanlar bakın kim çıktı? Nedim Şener yazdı

KPSS skandalının yaşandığı Yediiklim Yayınevi ve sahibi Münir Çelik ile ilgili bomba detayları Nedim Şener yazdı. Yediiklim’in birçok alanda hazırladığı soru kitapçıklarında KHK ile ihraç edilmiş FETÖ’cü eğitimcilerin SGK kaydı olmadan görev yaptığı iddiası da var.

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Hürriyet yazarı Nedim Şener, iptal edilen KPSS’deki bazı soruların daha önce basılan deneme testlerinde olduğu ortaya çıkan Yediiklim Yayınevi’nin sahibi hakkında geçmişte FETÖ soruşturması yapıldığını iddia etti.

Nedim Şener'in bugünkü köşe yazısının bir kısmı şöyle:

FETÖ’cü bazı hesapların, bir anda Yediiklim Yayınevi’nin sahibi Münir Çelik’in AKP ve MHP’lilerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşması, olay ortaya çıkar çıkmaz açılan soruşturmaya rağmen algı operasyonu yürütmesi dikkatlerden kaçmadı.

Münir Çelik’i biraz daha araştırınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/207810 sayılı soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyeliğinden adli işlem yaptığı ve hakkında ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığı’na dair karar verdiğini öğrendim. Çelik ifadesinde, 17/25 Aralık sürecinden önce 5.000 TL kadar kurban bağışı vererek FETÖ’ye maddi yardımda bulunduğunu, Yediiklim isimli şirketin Zaman gazetesine iki aboneliğinin olduğunu ancak daha sonra iptal ettirdiğini söylemiş.

Öte yandan, Yediiklim Eğitim Bilgisayar Yayıncılık Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın 2016/18019 sayılı soruşturma yürüttüğünü öğrendim. Ayrıca üzerinde durulan bir başka konu ise Yediiklim’in birçok alanda hazırladığı soru kitapçıklarında KHK ile ihraç edilmiş FETÖ’cü eğitimcilerin SGK kaydı olmadan görev yaptığı iddiası."

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