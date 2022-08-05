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Milli Savunma Bakanlığı 'cezasız kalmıyor' diyerek duyurdu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı 'cezasız kalmıyor' diyerek duyurdu!

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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