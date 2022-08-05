Trafik polisinin dikkati sayesinde 6 yıldır çalıntı araç bulundu

Samsun'da motosikletli trafik polisinin dikkati sayesinde 6 yıldır çalıntı ve kayıp olan otomobil bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da 2016 yılında çalınan Audi marka otomobilden bir daha haber alınamadı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde devriye gezen Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli trafik polisi, Sungurlu Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin durumundan şüphelendi ve çevreden araştırma yaptı.

Motorlu trafik polisi çevreden söz konusu aracın yaklaşık bir aydır park halinde olduğunu öğrenince üzerinde takılı olan 55 numaralı plakayı sorguladığında aracın Audi marka olmasına rağmen plakanın BMW marka araca ait olduğunu tespit etti.

Aracın çalıntı olma ihtimali üzerine olay hırsızlık polisine haber verildi. Polisin çekici yardımıyla otoparka çektiği araç, hırsızlık ekibi ve kriminal polisinin yaptığı çalışmalar sonucu 2016 yılından Trabzon'dan çalınan 61 plakalı araç olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.