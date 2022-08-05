Kocaeli'de bir anlık paniğin sonucu: Otomobiliyle merdivenlerden uçtu

KOCAELİ'de kadın sürücü otomobiliyle seyir halindeyken karşı yönden bir başka otomobilin geldiğini görüp panikleyince olanlar oldu. Otomobil merdivenlerden aşağı uçarak bina duvarında asılı kaldı. Bir görgü tanığı 'kadın gerçekten şok haldeydi' dedi.

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Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 523 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan 41 AJH 859 plakalı otomobilin sürücüsü Kübra Zehra Ö., karşıdan gelen otomobili görünce panik yaptı. Bunun üzerine manevra yapan sürücü, otomobiliyle merdivenlerden aşağıya uçtu.

Otomobilin, binanın duvarında asılı kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kazaya karışan otomobil ise vinç yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uyarıcı levha isteği

Gebze’de kuryelik yaptığını ve kazaya denk geldiğini söyleyen Çağrı Gökdemir, “Sabah saatlerinde bu bölgeye paket getirdim. Bir gürültü duydum. Bu sırada sağa sola bakınırken bir aracın merdivenlerden düştüğünü gördüm. Araçta bir kadın vardı ve gerçekten şok haldeydi. Yardımına koştuk, 112’ye haber verdik. Daha önceden de bu bölgede kazalar yaşandı. Sebebi şu; burası haritalarda yol olarak gözüküyor. Yabancı kişiler burayı yol zannedip gece veya gündüz fark etmeden arabayla giriş yapıyorlar ve böyle kazalar meydana gelebiliyor. Merdivenlerin gözükmemesinin sebebi; burada uyarıcı levha yok. Bunun için belediyemizden buraya bir uyarı levhası veya bariyer yapılmasını istiyoruz” dedi.