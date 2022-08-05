Meriç Aral ve Serkan Keskin sevgili mi aşk pozları Çeşme'yi salladı

Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Kekin Çeşme'de tatil yaparken görüntülendi. Denizde sık sık aşk pozları veren çift merak konusu oldu. 4 yıldır beraber olan çift araştırılmaya başladı. Peki Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Serkan Keskin'in sevgilisi meriç Aral'ın dizileri.

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Leyla ile Mecnun dizisinde İsmail Abi karakteri ile fenomen olan başarılı oyuncu Serkan Keskin, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Meriç Aral ile Çeşme'de aşk tatili yaptı. Aşk pozlarının basına yansımasının ardından Meriç Aral, merak konusu oldu. Peki Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Serkan Keskin'in sevgilisi meriç Aral'ın dizileri.

Meriç Aral (33) ve Serkan Keskin (44), Çeşme tatillerini sürdürüyor. 4 yılı aşkın süredir aşk yaşayan çift, önceki gün plajda objektiflere yansıdı.

Bir süre güneşlenen ikili, ardından soluğu denizde aldı.Aşıklar, suda hem romantik hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Peki Meriç Aral kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Serkan Keskin'in sevgilisi meriç Aral'ın dizileri.

Meriç Aral kimdir:

Meriç Aral, 17 Kasım 1988 tarihinde dünyaya geldi. Anne babası da avukat olan oyuncu, lise eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi’nde hukuk ve yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat eğitimi aldı. 2012 yılında mezun olan Meriç Aral, avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlık yapmak istememiş bunun üzerine Yeni Sinemacılar'da Film asistanı olarak çalışmaya başladı.

Oyunculuk kariyerine 2012’de başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Şahin Irmak’ın rol aldığı Sultan dizisinin deneme çekimlerine davet edilip kabul edince başlamış oldu. Ardından, 2013 – 2015 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Mine Tugay, Şebnem Dönmez'in oynadığı “Medcezir” dizisinde Hale karakterini canlandırdı.

2014 yılında Unutursam Fısılda filminde Mediha karakterini canlandırdı. 2015 yılında yayınlanan Hesapta Aşk filminde Ezgi karakteri ile yıldızı daha da parlayan Meriç Aral, 2016 yazında Yüksek Sosyete dizisinde başrollerden biri olan Ece karakterine hayat verdi. İşte, Meriç Aral'ın dizileri ve filmleri;

Dizi ve filmleri:

2018 – Söz (TV Dizisi)

2015 – Hesapta Aşk (Ezgi) (Sinema Filmi)

2014 – Unutursam Fısılda (Mediha) (Sinema Filmi)

2014 – Muska (Melis) (Sinema Filmi)

2013 – 2015 – Medcezir (Hale) (TV Dizisi)

2013 – Balayı (Sinema Filmi)

2012 – Sultan (TV Dizisi)

Serkan Keskin kimdir: Başarılı oyuncu 25 Kasım 1977 İzmit doğumludur. Serkan Keskin, 1997 yılında İzmit Şehir Tiyatrosu oyunculuk hayatına adım atmıştır. Akademi İstanbul tiyatro okulunda 1999-2002 yılları arasında tiyatro eğitimini tamamlamıştır. 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katılan Keskin, uzun yıllar bu grupta oyuncu, yönetmen olarak çalıştı.

İsmail Keskin, çok ses getiren Leyla İle Mecnun dizisinde İsmail abi karakteri ile geniş hayran kitlesine ulaşmıştı