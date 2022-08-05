Civan Canova kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne Kartal Tibet ile anıları duygulandırmıştı

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Civan Canova, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 15 gündür hastanede yattığını söyledi ve sevenlerini korkuttu. Bu açıklamalarının ardından Civan Canova'nın hayatı yeniden merak konusu oldu. Bir programda Kartal Tibet ile anılarını anlatan Civan Canova kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Civan Canova evli mi, eşi kimdir?

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Oyuncu Civan Canova, Hastane odasından yayınladığı bir video mesajla hayranlarını üzdü. Hastalığı hakkında bilgi veren Canova kolunda hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye gittiğini ve akciğerinde belirsiz bir kitle çıktığını söyledi. Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa adım atan 67 yaşında usta oyuncu, 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile birçok ödüle layık görüldü. Paylaştığı videoda 15 gündür hastanede yattığını söyledi ve sevenlerini korkuttu. Bu açıklamalarının ardından Civan Canova'nın hayatı yeniden merak konusu oldu. Bir programda Kartal Tibet ile anılarını anlatan Civan Canova kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Civan Canova evli mi, eşi kimdir?

Civan Canova hastalığı ne: Canova 15 gün hastanede kaldığını ve birkaç gün sonra taburcu olacağını duyurdu. Canova sevenlerini üzen video şunları söyledi;

"Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü Akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler."

Civan Canova kimdir:

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni olan Civan Canova 28 Haziran 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı. 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği Nehir (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı.

Yazarlığa ilk kez, 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir film senaryosu yazarak başladı. Bu senaryo Kültür Bakanlığının açtığı senaryo yazma yarışmasında ilk ona girdi. 1994’te ilk oyunu Kıyamet Sularında'yı yazdı. Kızıl Ötesi Aydınlık adlı oyunun sonra yazdığı üçüncü oyunu Sokağa Çıkma Yasağı'nda (1997) bir sayım günü sokağa çıkamayan otel müşterilerinin geçirdikleri bir günü ironik bir dille anlattı. Bu oyun ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 1998'de sanatçı Açelya Akkoyun ile evlendi, çift 2004 yılında boşandı.

Tiyatro oyuncusu Civan Canova'dan üzen haber! '15 gündür hastanedeyim'



Canova, 1996 yılında Bizim Aile dizisinin senaryosunu yazmış ve dizide Ataç karakterini canlandırmıştır. Çiçek Taksi dizisinde Artist Celal, Paramparça dizisinde Rahmi Gürpınar rollerini canlandırdı. 2006 yılında, Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile 43. Altın Portakal Film Festivali'nde Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı ve 12. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü “Sis ve Gece” filmindeki Cuma rolünü canlandıran İlyas Salman ile paylaştı.

İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyunculuğa devam eden Canova, Bir Casusa Ağıt oyunundaki rolü ile 2. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülüne (1998), Kaktüs Çiçeği oyunundaki rolü ile 5. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü'ne aday oldu. 2011 yılında Ölüleri Gömün oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır.

Resim sanatı ile de uğraşan Canova, 2016'da Teşvikiye Erinç Sanat Galerisi'nde, 2017 yılında İstanbul Beyoğlu'ndaki Bitiyatro'da resim sergisi açtı.