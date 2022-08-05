Dünya devi Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı gözüne kestirdi!

Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Dünya devi Ajax, Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan için transfer girişimlerine başladı.

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Süper Lig'in ilk haftasında bu akşam deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

Geçtiğimiz sezon bordo mavili formayla gösterdiği çıkış ile Avrupa takımlarının radarına giren ve sezonun bitmesinin ardan başta Alman ekipleri olmak üzere birçok takımın ilgisini çeken 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'a dev bir talip çıktı.

Ajax, Ahmetcan için resmi girişimlere başladı

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hollanda Eredivisie'nin dev ekibi Ajax, Trabzonspor'un 19 yaşındaki savunmacısı Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katmak istiyor. Daha önce de Ahmetcan Kaplan'ı takip ettiği haberleri çıkan Ajax'ın, genç oyuncu için resmi girişimlere başladığı ifade edildi.

Şampiyonlukta kritik bir rol aldı

Karadeniz ekibinin altyasından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezon savunmanın as oyuncuları Vitor Hugo ve Edgar Ie'nin sakatlıklarında, yıldız isimlerin yokluğunu aratmayarak gösterdi başarılı performans ile kazanılan şampiyonlukta önemli bir pay sahibi oldu.

18 maçta forma giydi

19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 13'ü lig, 5'i kupa olmak üzere toplam 18 karşılaşmada forma giyerken 1 asist kaydetti. Ahmetcan bu maçlarda 3 kez de sarı kart gördü. Bordo mavili takımla 2026 sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.