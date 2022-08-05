Hatay'da damat dehşeti! Bunu kayınbabasına yaptı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, otomobiliyle çarpıp kaçtığı kayınbabasının yaralanmasına neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.Abone ol
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta Hamza Ç'nin kullandığı elektrikli bisiklete otomobille çarpıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını belirleyen polis, şüphelinin Hamza Ç'nin damadı F.T. olduğunu belirledi.
Ekiplerce gözaltına alınan F.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Hamza Ç'nin, Dörtyol Belediyesi İYİ Parti meclis üyesi olduğu öğrenildi.