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Yavuz Donat kimdir, kaç yaşında? Yavuz Donat hastalığı nedir, ne kanseri oldu?

Yavuz Donat kimdir, kaç yaşında? Yavuz Donat hastalığı nedir, ne kanseri oldu?

Sabah Gazetesi yazarı olan Yavuz Donat, kansere yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kolon kanserine yakalanan 79 yaşındaki Yavuz Donat kimdir, aslen nereli? Yavuz Donat eşi ve çocukları kimdir?

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Uzun yıllardır Sabah Gazetesi'nde yazılar yazan Yavuz Donat kolon kanserine yakalandı. Bu korkutan açıklama sonrası Yavuz Donat merak konusu oldu. Kolon kanserine yakalanan 79 yaşındaki Yavuz Donat kimdir, aslen nereli? Yavuz Donat eşi ve çocukları kimdir? 

Sabah gazetesi yazar Yavuz Donat'ın kolon kanseri tedavisi gördüğü açıklandı.

Gazeteci Talat Atilla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gazeteci Yavuz Donat'ın kolon kanseri olduğunu duyurdu.

Atilla, "Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat kanser rahatsızlığına yakalandı. Başkent Üniversitesi'nde tedavi gören Donat, kolon kanserini yenmeye çalışıyor. Allah şifa versin..." dedi.

Yavuz Donat kimdir: 

15 Kasım 1942 Bor Niğde doğumlu, gazeteci.

Yeşildere Mahallesi'nden Haleplioğulları'ndan Mehmet Emin Bey ile Hadiye Hanım'ın oğludur.

İlk, orta ve lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

1963 yılında Ulus gazetesinde köşe yazarlığına başlayan Donat, sırasıyla Akşam, Tercüman, Meydan, Milliyet ve Sabah gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü.

Halen Sabah gazetesinde yazmaya devam etmektedir.

Donat, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Öncesi ve Sonrasıyla 28 Şubat
Özal'lı Yıllar
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