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Rusya ABD ile mahkum takası yapacak Lavrov'dan açıklama geldi

Rusya ABD ile mahkum takası yapacak Lavrov'dan açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün ABD’li basketbolcu Brittney Griner'ın, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulunarak tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "ABD ile mahkum takasını görüşmeye hazırız" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 17 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alınan olimpiyat madalyası sahibi ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın, dün Himki kentinde çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulunarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Griner'in serbest bırakılması karşılığında ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını belirten Lavrov, "Eğer ABD'liler yeniden diplomasiye başvurmaya karar verirlerse bu adımlar gerçekleşebilir. ABD'liler genellikle bu gibi profesyonel çalışmalara karşı çıkmaz. Bu onların işi ve onların problemi diyebilirim" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce tutuklu takası gerçekleşmesinin diplomatik kanallar üzerinden olması için anlaştığını hatırlatan Lavrov, "Bu konuyu görüşmeye hazırız. Fakat, Biden ve Putin'in anlaşmaya vardığı kanallar çervesinde olur" dedi.
"Bu adım önemli endişelerimize ışık tutuyor"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Lavrov'un yaptığı açıklamayı eleştirerek, "Bu adım, Rusya'nın hukuk sistemi ve Rus hükümetinin bireyleri siyasi piyon olarak kullanarak kendi gündemini ilerletmek için haksız tutuklamalar konusundaki önemli endişelerimize ışık tutuyor" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında Rusya'nın bu teklifini değerlendirebileceklerini de belirten Blinken,"Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bu sabah, tutuklanan ABD'li yıldızla takas yapmaya hazır olduklarını söyledi. Bunu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

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