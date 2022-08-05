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ABD'li ismin paylaşımında Türk Sahil Güvenlik detayı! Apar topar sildi

ABD'li ismin paylaşımında Türk Sahil Güvenlik detayı! Apar topar sildi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Nancy Mace, ABD Sahil Güvenliğin 232. yılını kutlamak amacıyla resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Türk Sahil Güvenlik botuna ait fotoğrafı photoshop ile kullandığı fark edilen Mace, paylaşımını silip yenisini paylaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Sahil Güvenliği 4 Ağustos 1790 yılında kurulmuştu. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Nancy Mace ise ABD Sahil Güvenliğin 232. yılını kutlamak amacıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Mace bu paylaşımında, "232 yıldır bu cesur adamlar ve kadınlar büyük ulusumuzun sularını korudular. Doğum günün kutlu olsun ABD Sahil Güvenlik!" ifadelerini kullandı.

Türk Sahil Güvenlik botunun üzerinden Türkçe 'Sahil Güvenlik' yazısının silinerek yalnızca 'Coast Guard' yazısının bırakıldığı görüldü.

Mace bu kutlamayla birlikte bir de görsel paylaştı. Bu görselde, ABD sahil güvenlik botu görseli yerine, Türk Sahil Güvenlik botunun fotoğrafına photoshop yapılarak ABD Sahil Güvenlik botu olarak lanse edildiği görüldü.

Uyarılar sonrası paylaşımını sildi
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Nancy Mace'in photoshop yapılarak Türk Sahil Güvenliğin botunun görselini paylaşması sonrasında sosyal medyadan uyarı iletileri atıldı. Editör Dave Brown, Nancy Mace'e sosyal medyadan "Bu Türk Sahil Güvenlik'ten" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu. Bu uyarılar sonrasında Mace paylaşımını silerek ABD Sahil Güvenlik botunun fotoğrafını içeren bir başka paylaşım yaptı!

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