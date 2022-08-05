Tesadüfen görüp bu işe girdiler 180 bin TL kazanç! Firmalar sırada bekliyor
VAN'da bir karı-koca, tesadüfen gördükleri bitkiyi arazi kiralayarak yetiştirmeye başladı. Yılda 3 kez hasadı yapılan bitkiyi satın almak için firmalardan şimdiden teklif geldi.
Edremit ilçesinin Elmalı Mahallesi'nde bir çocuk sahibi Erdoğan çifti, önceki yıl ziyaret ettikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) aromatik ve tıbbi bitkiler bahçesinde ekinezya ile tanıştı.
Tıbbi ve aromatik bitki sınıfında yer alan bitki hakkında akademisyenlerden bilgi alan çift, yaşadıkları mahallenin kırsalında yer alan ve kullanılmayan 5 dönüm araziye bu bitkiyi ekmeye karar verdi.
Üniversiteden temin ettikleri fideleri burada toprakla buluşturan çift, iki yıldır özenle baktıkları ve bölgeye tam uyum sağlayan bitkinin ilk hasadı için gün sayıyor. Çift, bu ay ilk hasadı yapacak.
Yıllık bir ton beklentisi: Yılda üç kez hasadı yapılan ekinezyadan yaklaşık bir ton ürün elde etmeyi hedefleyen çift, aromatik ve tıbbi bitkiler arasında yer alan "altın otu"nu da ekerek bahçeyi büyütmeyi planlıyor.