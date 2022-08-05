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Annenin temizliğe gittiği evde 2 buçuk yaşındaki Mehmet'in kahreden sonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Annenin temizliğe gittiği evde 2 buçuk yaşındaki Mehmet'in kahreden sonu!

ANTALYA'da annesinin bir eve temizlik yapmaya giderken yanında götürdüğü 2 buçuk yaşındaki Mehmet dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, dün Finike ilçesi Kum Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki Mehmet Osman Keskiner, annesi ile birlikte 4 katlı bir eve temizliğe gitti. Bu sırada annesinin dalgınlığından faydalanan küçük çocuk, balkona çıkarak, aşağı düştü.

Çocuğunun yanından olmadığını gören anne ise balkona koştuğu sırada küçük çocuğu yerde hareketsiz yatar şekilde gördü. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen ise kurtarılamadı.

Cenazeyi almaya amcası geldi
Mehmet Osman minik bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için morga gelen amca Ziya Keskiner’in üzüntüsü ise yüzüne yansıdı.

"Ailenin tek çocuğuydu"
Olayı anlatan amca Keskiner, “Benim duyumuma göre annesi ile çalışmaya gitmişlerdi. Ev temizleme sırasında bizim yeğen balkona çıkmış. O anda bakıyorlar çocuk yok. Camdan aşağı düştüğünü görmüşler. Ailenin tek çocuğuydu. 4. katta oluyor olay. Biz kendi evimizde balkonu kapatmıştık, oraya salmıyorduk. Takdir Allah’ın yapacak bir şey yok. Balkonda cam kırıkmış sanırım onu fark etmemişler. Biz kendi balkon kapımızı hiç açmazdık” sözlerine yer verdi.

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