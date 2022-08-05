GSB personel alımı başvuru yapma ne zaman başlıyor?

GSB personel alım başvurusu ve kura çekimi tarihi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi alımı yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, farklı pozisyonlarda gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin duyuruyu paylaştı. Taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı ise ilan ile ilgilenenler tarafından ranıyor. Peki, GSB işçi alımı başvuru ve kura çekimi ne zaman?

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alacaklarını açıkladı. İŞKUR GSB başvuru ekranı üzerinden yapılacak olan işçi alımı için kadro dağılımı da netlik kazandı. GSB kadrolarındaki pozisyonlar; sürekli temizlik işçisi, engelli sürekli temizlik işçisi, eski hükümlü sürekli temizlik işçisi olarak belirlendi. Peki, GSB 1017 personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

GSB personel alımı ile ilgili son dakika açıklama Bakan Kasapoğlu'ndan geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak olan GSB 1017 personel alımı başvuruları 8 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.



GSB personel alımı ne zaman:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

Başvurular, 08 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.



Başvuru şartları neler: Personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak geçen yıl yapılan personel alımlarında başvuru şartları şunlar olmuştu;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak