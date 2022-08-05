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Küresel gıda fiyatları temmuzda geriledi! Tahıl Koridoru'nun etkisi büyük

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Küresel gıda fiyatları temmuzda geriledi! Tahıl Koridoru'nun etkisi büyük

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,6 gerilediğini bildirdi. Temmuzdaki düşüşte, bitkisel yağlar, tahıllar, şeker ve süt ürünleri ile etin uluslararası fiyatlarındaki gerilemeler etkili oldu.

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FAO'dan yapılan açıklamada, gıda emtia sepetinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin izlendiği Gıda Fiyat Endeksi verileri paylaşıldı.

Buna göre, Gıda Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,6 düşüşle 140,9 puana geriledi. Böylece, Gıda Fiyatları Endeksi temmuz ayında son 10 yılın en sert aylık düşüşünü gösterdi.

Endeks, Temmuz 2021'e göre ise yüzde 13,1 yükseldi.

Temmuzdaki düşüşte, bitkisel yağlar, tahıllar, şeker ve süt ürünleri ile etin uluslararası fiyatlarındaki gerilemeler etkili oldu.

Tahıl Koridoru fiyatları düşürdü
Tahıl Fiyat Endeksi geçen ay hazirana göre yüzde 11,5 düşüş gösterdi. Bu dönemde endekste temsil edilen tüm tahılların uluslararası fiyatları düştü.

Fiyatlardaki düşüş, Karadeniz tahıl girişimi ile Ukrayna'nın tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın hayata geçirilmesi ve Kuzey Yarım Küre'deki hasat mevsiminden kaynaklandı. Buğday fiyatları aylık bazda yüzde 14,5 geriledi. Tahıl Fiyat Endeksi temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 16,6 arttı.

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