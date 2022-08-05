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Orban'dan LGBT'lilere sağlam ayar: Anne kadın, baba erkektir! Çocuklarımızı rahat bırakın, artık durun

Orban'dan LGBT'lilere sağlam ayar: Anne kadın, baba erkektir! Çocuklarımızı rahat bırakın, artık durun

MACARİSTAN Başbakanı Victor Orban'dan küresel tehdit haline gelen LGBT'lilere çok sert tepki geldi. Orban "Anne kadındır, baba erkektir. Çocuklarımızı rahat bırakın. Artık durun. Küreselci egemen sınıfın nasıl bir gelecek sunacağını gördük. Ama kafamızda farklı bir gelecek var. Küreselciler cehenneme gidebilir" ifadelerini kullandı.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin Teksas eyaletindeki Dallas kentinde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) açıklamalarda bulundu. Orban küresel tehdit haline gelen LGBT'lilere sert tepki gösterdi.

Macaristan'da yapılan bir referandumun, okullardaki cinsel yönelim programlarını ebeveyn izni olmadan reddettiğini kaydederek, anayasanın geleneksel evliliği koruduğuna vurgu yaptı.

Orban, "Özetlemek gerekirse: Anne kadın, baba erkek. Çocuklarımızı rahat bırakın. Artık durun" dedi.

"Küreselcilerin bize sunduğu gelecek bu"

Macaristan Başbakanı, "Küreselci egemen sınıfın nasıl bir gelecek sunacağını gördük. Ama kafamızda farklı bir gelecek var. Küreselcilerin hepsi cehenneme gidebilir" diye konuştu.

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