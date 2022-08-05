Rusya, 14 Bulgar diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 14 Bulgar diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin’in bakanlığa çağrılarak, Bulgar makamlarının 70 Rus diplomatı kabul edilemeyecek şekilde istenmeyen kişi ilan etmesinin protesto edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bulgaristan hükümetinin Rus diplomatik misyonu temsilcileri sayısını azaltmak için attığı adımlarına cevap olarak, Büyükelçi Krıstin’e Bulgaristan’ın Rusya’daki 14 çalışanının ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğine dair nota verildi. Rusya'ya yönelik dostane olmayan adımların, Bulgaristan ve halkının ulusal çıkarlarıyla hiçbir ortak yanı olmadığına inanıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.