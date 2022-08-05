BIST 2.735
DOLAR 17,97
EURO 18,40
ALTIN 1.032,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gözüne cisim kaçtı 3 gün hastane hastane dolaştı cismi bakın kim çıkardı?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gözüne cisim kaçtı 3 gün hastane hastane dolaştı cismi bakın kim çıkardı?

BURSA'nın İznik ilçesinde gözüne cisim kaçan bir genç, hastanede bulamadığı şifayı tornacıda buldu. Üç gün hastane hastane gezen gencin gözündeki cismi sanayideki bir tornacı çıkardı.

Abone ol

İznik’te sahil yolunda kafe işleten Hüseyin Şener, gözüne bir cisim girmesi sonucu tam 3 gün hastaneleri dolaştı. Hastanelerde gereken tedavinin yapılmasına rağmen herhangi cisme rastlanmadı. Gözündeki ağrı devam eden genç adam, durumu yakın arkadaşına anlattı.

Yakın arkadaşı Hüseyin Şener’i Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan sanayi sitesine götürdü. Doktor koltuğu yerine kendisini tornacıda bulan Şener, olanların bir şaka olduğunu zannetti. Kısa süre içinde tornacı ilk önce genç adamın gözüne sıvı damlatarak, büyüteç ile gözün içine giren ufak dikeni çıkardı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Hüseyin Şener, “Üç gün hastane hastane gezdim, gözümde bir şey olmadığını söylediler. Tabii uykusuz kaldım. Bir arkadaşıma durumu anlattım ve beni Bursa Yenişehir ilçesinde bir tornacıya götürdü. Burada gözüme bir sıvı damlatıp, cismi çıkardılar. Halen şoktayım. Sağlığıma kavuştum. Tornacı arkadaşa teşekkür ederim” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Orban'dan LGBT'lilere sağlam ayar: Anne kadın, baba erkektir! Çocuklarımızı rahat bırakın, artık durun
Orban'dan LGBT'lilere sağlam ayar: Anne kadın, baba erkektir! Çocuklarımızı rahat bırakın, artık durun
Trabzonspor Kulübü 'anlaşma sağlandı' diyerek duyurdu! Flaş transfer açıklaması
Trabzonspor Kulübü 'anlaşma sağlandı' diyerek duyurdu! Flaş transfer açıklaması
GSB personel alımı başvuru yapma ekranı şartları neler, nereye başvuru yapılır?
GSB personel alımı başvuru yapma ekranı şartları neler, nereye başvuru yapılır?
Koronavirüsün bulaştırıcılığı 20 kat arttı bir kişi 20 kişiyi hasta ediyor! Hiç yakalanmadım diyenler bile...
Koronavirüsün bulaştırıcılığı 20 kat arttı bir kişi 20 kişiyi hasta ediyor! Hiç yakalanmadım diyenler bile...
Bugün Muharrem ayının kaçı 2022 Muharrem ayının 10 günü ne zaman?
Bugün Muharrem ayının kaçı 2022 Muharrem ayının 10 günü ne zaman?
Murat Karayılan'ın özel görev verdiği terörist sarı torbaya girdi! Bakan Soylu'dan ABD'ye bomba gönderme
Murat Karayılan'ın özel görev verdiği terörist sarı torbaya girdi! Bakan Soylu'dan ABD'ye bomba gönderme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti
Kremlin'den Türkiye'nin Suriye operasyonu için açıklama! Rusya izin vermiyor iddiası vardı
Kremlin'den Türkiye'nin Suriye operasyonu için açıklama! Rusya izin vermiyor iddiası vardı
Yavuz Donat kimdir, kaç yaşında? Yavuz Donat hastalığı nedir, ne kanseri oldu?
Yavuz Donat kimdir, kaç yaşında? Yavuz Donat hastalığı nedir, ne kanseri oldu?
Rusya ABD ile mahkum takası yapacak Lavrov'dan açıklama geldi
Rusya ABD ile mahkum takası yapacak Lavrov'dan açıklama geldi