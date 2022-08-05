BIST 2.735
DOLAR 17,97
EURO 18,40
ALTIN 1.032,13
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'dan skandal istihbaratın başındaki ismi yedi

Yunanistan'dan skandal istihbaratın başındaki ismi yedi

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, bir gazeteci ve bir politikacıya yönelik telefon dinleme skandalı sonucu istifa etti.

Abone ol

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'e istifasını sundu.

EYP'te Ağustos 2019'tan bu yana başkanlık görevini yürüten Kontoleon'un yerine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in getirileceği belirtildi. Demiris'in, yaz tatilinin ardından Yunanistan Parlamentosu Kurumlar ve Şeffaflık Komitesine gelişmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Kontoleon'un, parlamentonun ilgili komitesine, teşkilatının gazeteci Thanasis Koukakis'i gözetlediğini söylediği iddia edilmişti.

Yunan AP Milletvekilinden suç duyurusu
Muhalefet partilerinden Değişim Hareketinin (KINAL) lideri ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Nikos Andrulakis, telefonunun yasa dışı dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.

Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak, telefonunun casus bir yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti.

Telefonda yapılan ilk incelemede, "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti.

Daha sonra yapılan ayrıntılı incelemede ise Andrulakis'in, 21 Eylül 2021'de telefon sahibini casus yazılım programa yönlendiren linkin bulunduğu bir mesaj aldığı ancak Andrulakis'in mesajda belirtilen linke tıklamadığı görülmüştü.

Gazetecinin telefonunda da tespit edilmişti
Nisanda da Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in cep telefonunda da casus yazılım tespit edilmişti.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Yunan yetkililerden, gazeteci Koukakis'in cep telefonunda tespit edilen casus yazılım programına ilişkin araştırma yapılmasını istemişti.

IPI'nın açıklamasında, Koukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiği kaydedilmişti.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Gözüne cisim kaçtı 3 gün hastane hastane dolaştı cismi bakın kim çıkardı?
Gözüne cisim kaçtı 3 gün hastane hastane dolaştı cismi bakın kim çıkardı?
Orban'dan LGBT'lilere sağlam ayar: Anne kadın, baba erkektir! Çocuklarımızı rahat bırakın, artık durun
Orban'dan LGBT'lilere sağlam ayar: Anne kadın, baba erkektir! Çocuklarımızı rahat bırakın, artık durun
Rusya, 14 Bulgar diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti
Rusya, 14 Bulgar diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti
GSB personel alımı başvuru yapma ekranı şartları neler, nereye başvuru yapılır?
GSB personel alımı başvuru yapma ekranı şartları neler, nereye başvuru yapılır?
PSG Renato Sanches'i transfer etti: Bonservis bedeli 15 milyon euro
PSG Renato Sanches'i transfer etti: Bonservis bedeli 15 milyon euro
Bugün Muharrem ayının kaçı 2022 Muharrem ayının 10 günü ne zaman?
Bugün Muharrem ayının kaçı 2022 Muharrem ayının 10 günü ne zaman?
Murat Karayılan'ın özel görev verdiği terörist sarı torbaya girdi! Bakan Soylu'dan ABD'ye bomba gönderme
Murat Karayılan'ın özel görev verdiği terörist sarı torbaya girdi! Bakan Soylu'dan ABD'ye bomba gönderme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gitti
Kremlin'den Türkiye'nin Suriye operasyonu için açıklama! Rusya izin vermiyor iddiası vardı
Kremlin'den Türkiye'nin Suriye operasyonu için açıklama! Rusya izin vermiyor iddiası vardı
Yavuz Donat kimdir, kaç yaşında? Yavuz Donat hastalığı nedir, ne kanseri oldu?
Yavuz Donat kimdir, kaç yaşında? Yavuz Donat hastalığı nedir, ne kanseri oldu?