Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a yakalanan Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 teşhisi konulan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine şifa temennisinde bulundu.
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