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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a yakalanan Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 teşhisi konulan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine şifa temennisinde bulundu.

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