Ajda Pekkan'ın kritik sağlık durumu hakkında ilk açıklama yapıldı! Koronavisrüse yakalanmıştı...
Şarkıcı Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama yapıldı. 76 yaşındaki ünlü şarkıcı sevenlerine sosyal medya hesabından duyurdu. Aşılar hakkında da konuşan Ajda Pekkan, hastalığıyla ilgili bakın neler söyledi...
Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sevenleriyle sosyal medyadan haberleşen Pekkan, hatalığıla ilgili yaşadığı şeyler ve aşılar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı bakın neler söyledi...
Yoğun bir konser maratonu olan Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkarak 2 saat boyunca şarkı söyledi.
Konserden sonra rahatsızlanan Pekkan'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren usta sanatçı, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından yazılı bir paylaşım yapan Pekkan: