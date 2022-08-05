Ajda Pekkan'ın kritik sağlık durumu hakkında ilk açıklama yapıldı! Koronavisrüse yakalanmıştı...

Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sevenleriyle sosyal medyadan haberleşen Pekkan, hatalığıla ilgili yaşadığı şeyler ve aşılar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı bakın neler söyledi...