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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili harekete geçildi

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili harekete geçildi

İstanbul Zeytinburnu'daki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nin çatısında dün çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında dün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Hastanede bulunan 104 kişi binadan çıkarılarak çevrede bulunan hastanelere sevk edilmişti. Yangında can kaybı yaşanmazken, binada büyük çaplı hasar meydana gelmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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