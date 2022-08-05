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Mahfi Eğilmez'den madeni paralarla ilgili sarsıcı iddia

Mahfi Eğilmez'den madeni paralarla ilgili sarsıcı iddia

Ekonomist Mahfi Eğilmez, piyasada madeni para sıkıntısı olduğuna dair duyumlar aldığını, paraların eritilip hurdaya çevriliyor olabileceğini, Darphane'nin konuyu incelemesi gerektiğini söyledi.

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Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok konuşulacak bir iddia da bulundu. Darphaneyi göreve çağırdı.

Eğilmez paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı iş sahipleri piyasada madeni para sıkıntısı olduğunu iletiyorlar ve madeni paraların eritilip hurdaya gitmiş olup olmadığını soruyorlar. Gresham Kanunu, çok yüksek enflasyon sonucu 500 yıl sonra tekrar ortaya çıkmış olabilir mi? Darphanenin bu konuyu araştırması gerekir."

Eğilmez'in paylaşımında geçen Gresham Kanunu adını, Kraliçe I. Elizabeth'in mali danışmanı olan Sir Thomas Gresham'dan alıyor. Kanun, "kötü para iyi parayı kovar" şeklinde özetleniyor.

Buna göre, nispi yüz değerleri nispi külçe içeriğinden farklı olan iki madeni para dolaşımdaysa, madeni para eritilmek üzere dolaşımdan çıkarılır.

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